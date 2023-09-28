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05:06, 28 сентября 2023Россия

Мизулина возмутилась ездой несовершеннолетнего рэпера по скоростной трассе

Мизулину возмутила езда 15-летнего рэпера Baby Melo по скоростной трассе
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина . Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале возмутилась ездой несовершеннолетнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) по скоростной трассе.

Она задалась вопросом, знает ли московское ГИБДД о том, что 15-летний подросток ездит по городу и скоростной трассе М-11 без прав.

В качестве подтверждения Мизулина приложила две видеозаписи, на которых Baby Melo находится за рулем.

Она также напомнила, что ранее хотела привлечь рэпера к административной ответственности рэпера за пропаганду наркотиков, но не смогла этого сделать из-за его слишком малого возраста. Родителям вынесли предупреждение, а самого Гогу Меладзе поставили на учет.

Ранее Мизулина сообщила, что Лига безопасности интернета попросила проверить известного российского треш-стримера Руслана Гительмана.

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    Марина Совина
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