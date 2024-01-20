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23:43, 20 января 2024Путешествия

Десятки человек погибли в США из-за арктического циклона

NBC: в США на прошлой неделе погиб 61 человек из-за арктического циклона

Фото: Jeenah Moon / Reuters

В США погиб по меньшей мере 61 человек из-за арктического циклона. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные местных властей.

Ранее, 19 января, сообщалось о 47 погибших. По данным телеканала, наибольшее число жертв стихии зарегистрировано в штатах Теннесси и Орегоне.

10 января стало известно, что аномальные холода, которые обрушились на Москву в начале января и скоро вернутся в город вновь, вызваны «нервным климатом». Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок уточнил, что, помимо воздушных вихрей, на погодные изменения влияет солнечная активность.

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      Юлия Мискевич
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