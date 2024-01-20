Глава Wildberries Бакальчук высказалась о пожаре на складе в Петербурге

Глава Wildberries Бакальчук прокомментировала пожар на складе в Санкт-Петербурге

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала крупный пожар на складе компании в Санкт-Петербурге. Ее видеообращение опубликовано в Telegram-канале маркетплейса.

Она назвала самым главным отсутствие жертв в столь масштабном ЧП. Сейчас компания круглосуточно работает над тем, чтобы выполнить обязательства перед продавцами, партнерами и клиентами.

Бакальчук описала пожар как «огромное испытание» и поблагодарила всех, кто поддержал компанию в столь сложный период.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries произошел 13 января в Петербурге. В результате инцидента пострадали двое работников, а материальные потери компании оцениваются в 10-11 миллиардов рублей.