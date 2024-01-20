Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:40, 20 января 2024Силовые структуры

Раскрыто число пострадавших в результате ночного обстрела Горловки

СЦКК: при ночном обстреле ВСУ пострадали восемь жителей Горловки

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Восемь жителей Горловки пострадали в результате массированного ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие данные раскрыло представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате огня из РСЗО и артиллерии по Центрально-Городскому району города ранения различной степени тяжести получили три жительницы 1957, 1973 и 1985 годов рождения, четверо жителей 2001, 1995, 1977 и 1987 годов рождения. Также пострадала при выполнении служебных обязанностей сотрудница скорой помощи 1967 года рождения.

Повреждены здания по 31 адресу, среди которых магазины, учебные заведения, общежитие, гостиница, ЗАГС и жилые дома.

19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. По его словам, при атаке со стороны Украины повреждения получили четыре жилых дома, торговый объект, а также остановочный павильон.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      МИД России отреагировал на заявление Киева об успехе контрнаступления ВСУ

      Литва предложила вложить деньги в танки вместо носков

      Россиянка заблудилась по дороге домой с другом и замерзла в поле

      Военный оскорбил женщин в летевшем из Москвы самолете и угодил в полицию

      В Иране подтвердили гибель военных советников в Сирии

      Жители российского города пожаловались на тошнотворную вонь на улицах

      В центре российского города обнаружили подпольное казино

      Во Франции задержали серийных похитителей книг русских писателей из библиотек

      В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении

      В деле оштрафованного за надпись на доске учителя появились новые подробности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше