СЦКК: при ночном обстреле ВСУ пострадали восемь жителей Горловки

Восемь жителей Горловки пострадали в результате массированного ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие данные раскрыло представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате огня из РСЗО и артиллерии по Центрально-Городскому району города ранения различной степени тяжести получили три жительницы 1957, 1973 и 1985 годов рождения, четверо жителей 2001, 1995, 1977 и 1987 годов рождения. Также пострадала при выполнении служебных обязанностей сотрудница скорой помощи 1967 года рождения.

Повреждены здания по 31 адресу, среди которых магазины, учебные заведения, общежитие, гостиница, ЗАГС и жилые дома.

19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. По его словам, при атаке со стороны Украины повреждения получили четыре жилых дома, торговый объект, а также остановочный павильон.