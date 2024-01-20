Отель «Украина» в центре Киева захотели продать из-за долгов

Отель «Украина» в центре Киеве приватизируют из-за долгов в 1,2 млн долларов

Глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил о планах выставить на продажу отель «Украина» в центре Киева из-за долгов в 45 миллионов гривен — порядка 1,2 миллиона долларов. Об этом он написал в социальной сети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Коваль назвал отель сердцем Киева и подчеркнул, что из-за военного положения он «недозаполнен». По словам эксперта, каждый месяц в нем проходят порядка 15 конференций. В отеле есть залы, в которых можно разместить от 10 до 250 человек, а также отдельная аудитория для мероприятий на 50 человекю

«Вместе с тем, отель накопил более 45 миллионов гривен долгов. Поэтому в планах фонда — его приватизация», — заключил Коваль.