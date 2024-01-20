Хуснуллин назвал количество взятых россиянами с 2020 года ипотечных кредитов

Вице-премьер Хуснуллин: россияне взяли 7 млн ипотечных кредитов с 2020 года

С 2020 года в России выдали около семи миллионов ипотечных кредитов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Количество взятых гражданами кредитов он назвал на Дне строительства в рамках выставки-форума «Россия», передает «Интерфакс».

Из них 2,4 миллиона граждан, по словам Хуснуллина, получили льготную ипотеку. Объем задолженности по жилищным займам за четыре года увеличился до 18 триллионов рублей.

В 2023 году россияне, добавил Хуснуллин, получили в полтора раза больше кредитов, чем в 2022 году — около двух миллионов ипотечных кредитов на общую сумму 7,8 триллионов рублей.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко сообщила, что россиянам в 2024 году будут доступны сразу несколько льготных ипотечных программ. К таким программам относится IT-ипотека, а также дальневосточная, арктическая и сельская ипотека, уточнила собеседница издания.