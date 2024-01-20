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13:56, 20 января 2024Среда обитания

Хуснуллин назвал количество взятых россиянами с 2020 года ипотечных кредитов

Вице-премьер Хуснуллин: россияне взяли 7 млн ипотечных кредитов с 2020 года
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С 2020 года в России выдали около семи миллионов ипотечных кредитов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Количество взятых гражданами кредитов он назвал на Дне строительства в рамках выставки-форума «Россия», передает «Интерфакс».

Из них 2,4 миллиона граждан, по словам Хуснуллина, получили льготную ипотеку. Объем задолженности по жилищным займам за четыре года увеличился до 18 триллионов рублей.

В 2023 году россияне, добавил Хуснуллин, получили в полтора раза больше кредитов, чем в 2022 году — около двух миллионов ипотечных кредитов на общую сумму 7,8 триллионов рублей.

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      Александра Лисица
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