Россиянам перечислили льготные программы по ипотеке

Эксперт Радченко перечислила доступные россиянам льготные ипотечные программы

Россиянам в 2024 году будут доступны сразу несколько льготных ипотечных программ. Об этом в разговоре с News.ru сообщила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

К таким программам относится IT-ипотека, а также дальневосточная, арктическая и сельская ипотека, уточнила собеседница издания. Последняя действует бессрочно, ставка по ней составляет 3 процента годовых.

Срок действия арктической и дальневосточной ипотек — до 2030 года. Ставка по ним составляет 2 процента. IT-ипотеку можно взять по 5-процентной ставке, и срок ее действия на данный момент — до 1 января 2025 года. В дальнейшем эта программа может быть продлена, допустила Радченко.

Также эксперт указала на косвенное сворачивание программы льготной ипотеки для семей с двумя детьми. Первоначальный взнос для Москвы, Санкт-Петербурга, Ленобласти и Подмосковья повышен до 30 процентов, а размер кредита снижен вдвое, пояснила она.

Ранее россиянам предсказали сворачивание льготной ипотеки. Это произойдет в ближайшие два года, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

По словам экспертов, опрошенных агентством РИА Новости, альтернативой льготной ипотеке могут быть адресные программы. В их числе они выделили семейную ипотеку. Последняя доступна семье с двумя и более несовершеннолетними детьми, либо той семье, где с 1 января 2018-го по 31 декабря 2023 года родился ребенок.

