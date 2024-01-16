Россиянам предсказали сворачивание льготной ипотеки

Экономист Зубец: в ближайшие два года льготная ипотека в России свернется

В ближайшие пару лет массовые госпрограммы по ипотеке в России свернутся. Об этом в радиоэфире «Говорит Москва» заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Льготное кредитование может вернуться в прежнем виде, если Центробанк снизит ставку. На данный момент государство не может компенсировать разницу в ставках. Дальневосточная, семейная и военная ипотека продолжат действовать, но останутся нишевыми, полагает экономист.

Ранее эксперты предсказали пик ставок по рыночной ипотеке в России случится в январе. Около полутора месяца они продержатся на уровне 15-18 процентов.