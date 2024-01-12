Россиянам назвали альтернативу льготной ипотеке

РИА Новости: альтернативой льготной ипотеке являются адресные программы

Альтернативой льготной ипотеке, позволяющей оформить жилищный кредит по ставке ниже рыночной, являются адресные программы. Их виды и особенности россиянам назвали эксперты, опрошенные агентством РИА Новости.

По словам экспертов, популярной у граждан альтернативой льготной ипотеке служит семейная. Ее может оформить любая семья с двумя и более несовершеннолетними детьми или та, у которой в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023-го родился ребенок. Кроме того, возможность получить такую ипотеку есть у семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Процентная ставка по ней составляет до шести процентов годовых, размер первоначального взноса — от 20 процентов.

Жителям Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках семейной программы смогут выдать до 12 миллионов рублей, а населению других регионов России — шесть миллионов. На полученную сумму граждане смогут приобрести квартиру в новостройке либо земельный участок или дом, а также построить дом. Семьям с ребенком-инвалидом в рамках этой программы также удастся купить «вторичку» в сельской местности Дальнего Востока или в населенных пунктах, где не строят новые многоквартирные дома. Среди плюсов семейной ипотеки эксперты выделили возможность оформления комбинированного жилищного кредита, а также повторной выдачи.

Вторая альтернатива льготной программе, действующая до конца 2024-го, предусмотрена для IT-специалистов до 35 лет с любым уровнем дохода, а также россиян от 36 до 50 лет, работающих в соответствующей компании не менее трех месяцев, с доходом от 70 тысяч рублей в городах с населением до миллиона человек, от 120 тысяч в городах миллионниках и от 150 тысяч рублей — в Москве до вычета налога. Ставка по IT-ипотеке составляет до пяти процентов, а первый взнос стартует от 20 процентов. Сумма кредита — до 18 миллионов рублей в городах-миллионниках и до девяти миллионов во всех остальных. На полученные деньги россияне смогут купить квартиру на первичном рынке, земельный участок или дом, а также построить дом с подрядчиком.

Третьей альтернативой льготной ипотеке являются региональные программы — «дальневосточная» и «арктическая». Они доступны для молодых семей не старше 35 лет, одиноких родителей до 35 лет с ребенком не старше 18 лет, участников программ трудовой мобильности и «Гектар», педагогов и медиков со стажем работы на Дальнем Востоке или Арктике от пяти лет, работникам оборонно-промышленного комплекса, а также вынужденным переселенцам с Украины, ЛНР и ДНР. Процентная ставка по ней не превышает два процента, а первоначальный взнос стартует от 20 процентов. В соответствии с региональными программами до девяти миллионов рублей смогут получить те, кто хочет купить жилье на «первичке» или построить дом, а также те, у кого площадь жилого помещения составляет более 60 «квадратов». Всем остальным выдадут до шести миллионов рублей.

Ранее в этот же день старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов предупредил, что покупка квартиры в Москве в льготную ипотеку больше не выгодна из-за ужесточения условий в декабре 2023 года — с того момента максимальную сумму выдачи по ней для жителей столицы ограничили шестью миллионами рублей.