Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:23, 20 января 2024Среда обитания

Власти заявили о начале подготовки полной модернизации ЖКХ в России

Хуснуллин: программу модернизации ЖКХ в России подготовят в 2024 году

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА Новости

Полноценную программу модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России нужно подготовить в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на Дне строительной отрасли и ЖКХ на выставке «Россия», проходящей на ВДНХ, пишет РИА Новости.

Хуснуллин назвал отрасль ЖКХ самой отсталой и проблемной в стране. Износ коммунальных сетей намного опережает объем инвестиций, отметил он, добавив, что эту ситуацию в ближайшие годы надо переломить.

По словам вице-премьера, программа модернизации ЖКХ рассчитана до 2030 года.

В январе во многих российских регионах произошли крупные аварии в системе ЖКХ. Тысячи россиян остались без отопления в морозы из-за изношенности труб.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Мобилизованный морпех рассказал о рукопашной схватке в ДНР. Во время штурма он встретил трех солдат ВСУ

      Подростков в Северной Корее приговорили к каторге за дорамы и k-pop

      Комик Гудков отказался от провокационных шуток на московских корпоративах

      Сдерживающих чихание людей предупредили об опасных последствиях

      Пенсионерка в Москве лишилась 11 миллионов рублей из-за мошенников

      В США рассказали о влиянии российских систем РЭБ на дроны ВСУ

      В Запорожской области разрушен ряд объектов инфраструктуры

      Семья участника СВО стала жертвой мошенничества ремонтников

      Страны Запада отошли от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»

      Италия приостановила поставки оружия Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше