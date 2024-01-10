Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:15, 10 января 2024Россия

В Подмосковье люди разожгли костер на улице из-за отсутствия отопления в домах. Как обстоит ситуация в регионах?

Жители Электростали разожгли костер на улице из-за проблем с отоплением в домах

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Жители восточной части подмосковного города Электросталь начали жечь костер на улице, чтобы согреться и обратить внимание властей на проблему. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, люди жалуются, что в домах продолжительное время нет отопления, температура в жилых помещениях не превышает 10-18 градусов.

По данным Shot, местные жители старались бороться с холодом при помощи электроприборов, однако в некоторых домах на окнах продолжает образовываться лед, из-за низких температур изо рта у жильцов идет пар.

Греются люди, город Электросталь. Просим обратить внимание губернатора Московской области, администрацию города на отсутствие отопления в наших домах с начала отопительного сезона

Очевидец

Перебои с отоплением начались во время рекордных морозов

В Воронеже 3 января в результате коммунальной аварии жители более 100 домов остались без отопления. Руководитель управления ЖКХ администрации Воронежа Евгений Семынин отметил, что ремонтные работы на теплосетях начались в тот же день.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха в Воронеже в тот день опустилась до минус 18 градусов.

Материалы по теме:
Альтернативные источники энергии. Насколько экологичны электростанции будущего?
Альтернативные источники энергии.Насколько экологичны электростанции будущего?
29 ноября 2023
Что изменится в России с 1 января? Повышение призывного возраста, пенсии и цены техосмотра: главные перемены в 2024 году
Что изменится в России с 1 января?Повышение призывного возраста, пенсии и цены техосмотра: главные перемены в 2024 году
26 декабря 2023

В Москве ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 26,4 градуса, на Балчуге было минус 24,8 градуса, в Тушино — минус 27,1 градуса. К 8 часам утра мороз в столице окреп до минус 26,9 градуса.

Подобных морозов 4 января в Москве не было 42 года. Морозный рекорд для 4 января принадлежит 1894 году, когда столбики термометров в городе опустились до минус 34,3 градуса.

Проблемы с отоплением настигли жителей Москвы и Подмосковья

В тот же день три района Москвы остались без электричества и отопления. ЧП произошло из-за пожара на подстанции на Высоковольтном проезде. Жители районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное сообщили об отсутствии в домах света и тепла. На фоне морозов температура внутри квартир опустилась до 10-15 градусов. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что был создан оперативный штаб по ликвидации последствий пожара на подстанции.

Перебои в предоставлении подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения начались и в Московской области. Городским и районным прокурорам поручили оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций.

В Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Из-за ЧП отопление прекратило поступать в 176 домов.

Из-за морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах

Григорий Артамоновглава городского округа Подольск

Глава Подольска также уточнил, что запущенный накануне резервный котел работает в штатном режиме, а ремонт второго котла продолжается. О проблемах с отоплением стало известно и в других городах — в Лыткарине, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелкове.

О авариях сообщили жители Пензы и Кубани

В Пензе 17 многоквартирных домов в мороз остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Уточняется, что суммарно в них проживают более двух тысяч человек. Проверку начала прокуратура, отметили в надзорном ведомстве региона.

В Белореченске на Кубани жители 12 многоэтажек также остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник. Он уточнил, что на места сразу выехали аварийные бригады.

Как рассказал глава Белореченска Александр Абрамов, авария на участке магистрали спровоцирована гидроударом, который произошел из-за понижения температуры. Снижение подачи тепла отметили сразу в 12 многоэтажках.

Материалы по теме:
День работника прокуратуры в 2024 году: история российского праздника, традиции, слова для поздравления
День работника прокуратуры в 2024 году:история российского праздника, традиции, слова для поздравления
5 января 2024
Больше денег. Россиянам предложили уникальный способ накоплений. Как он работает?
Больше денег.Россиянам предложили уникальный способ накоплений. Как он работает?
Реклама
28 декабря 2023

Об инцидентах доложили Владимиру Путину

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков Осторожно Media, президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся. 8 января российский лидер заслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о положении дел в пострадавших районах.

Позже Воробьев заявил, что для стабилизации ситуации в микрорайоне Климовск Подольска необходимы миллиардные инвестиции. По его словам, после ЧП необходимо «все довести до ума», для стабилизации ситуации потребуются миллиарды рублей вливаний. Губернатор добавил, что в настоящее время к теплу подключены 122 из 173 оказавшихся ранее без подачи тепла домов.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Захват телеведущих в заложники в прямом эфире, чрезвычайное положение и беспорядки. Что происходит в Эквадоре?

      Партнеру пять лет отказывающейся от секса женщины дали совет

      Женщина узнала о романе мужа и своей матери и выгнала ее из дома

      Власти Перу направят спецназ на границу с Эквадором

      Движение поездов после схода вагонов в Забайкалье восстановили

      Выступившего в одном носке солиста группы «Щенки» заподозрили в дискредитации ВС

      «Самая татуированная женщина Британии» снялась в нижнем белье

      «Солнцепеки» разбили бронетехнику ВСУ с расстояния более 4,5 километра

      Хакеры опубликовали пять терабайт данных россиян

      На Украине предрекли восстание военнообязанных и свержение Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости