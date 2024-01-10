В Подмосковье люди разожгли костер на улице из-за отсутствия отопления в домах. Как обстоит ситуация в регионах?

Жители Электростали разожгли костер на улице из-за проблем с отоплением в домах

Жители восточной части подмосковного города Электросталь начали жечь костер на улице, чтобы согреться и обратить внимание властей на проблему. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, люди жалуются, что в домах продолжительное время нет отопления, температура в жилых помещениях не превышает 10-18 градусов.

По данным Shot, местные жители старались бороться с холодом при помощи электроприборов, однако в некоторых домах на окнах продолжает образовываться лед, из-за низких температур изо рта у жильцов идет пар.

Греются люди, город Электросталь. Просим обратить внимание губернатора Московской области, администрацию города на отсутствие отопления в наших домах с начала отопительного сезона Очевидец

Перебои с отоплением начались во время рекордных морозов

В Воронеже 3 января в результате коммунальной аварии жители более 100 домов остались без отопления. Руководитель управления ЖКХ администрации Воронежа Евгений Семынин отметил, что ремонтные работы на теплосетях начались в тот же день.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха в Воронеже в тот день опустилась до минус 18 градусов.

В Москве ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 26,4 градуса, на Балчуге было минус 24,8 градуса, в Тушино — минус 27,1 градуса. К 8 часам утра мороз в столице окреп до минус 26,9 градуса.

Подобных морозов 4 января в Москве не было 42 года. Морозный рекорд для 4 января принадлежит 1894 году, когда столбики термометров в городе опустились до минус 34,3 градуса.

Проблемы с отоплением настигли жителей Москвы и Подмосковья

В тот же день три района Москвы остались без электричества и отопления. ЧП произошло из-за пожара на подстанции на Высоковольтном проезде. Жители районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное сообщили об отсутствии в домах света и тепла. На фоне морозов температура внутри квартир опустилась до 10-15 градусов. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что был создан оперативный штаб по ликвидации последствий пожара на подстанции.

Перебои в предоставлении подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения начались и в Московской области. Городским и районным прокурорам поручили оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций.

В Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Из-за ЧП отопление прекратило поступать в 176 домов.

Из-за морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах Григорий Артамонов глава городского округа Подольск

Глава Подольска также уточнил, что запущенный накануне резервный котел работает в штатном режиме, а ремонт второго котла продолжается. О проблемах с отоплением стало известно и в других городах — в Лыткарине, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелкове.

О авариях сообщили жители Пензы и Кубани

В Пензе 17 многоквартирных домов в мороз остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Уточняется, что суммарно в них проживают более двух тысяч человек. Проверку начала прокуратура, отметили в надзорном ведомстве региона.

В Белореченске на Кубани жители 12 многоэтажек также остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник. Он уточнил, что на места сразу выехали аварийные бригады.

Как рассказал глава Белореченска Александр Абрамов, авария на участке магистрали спровоцирована гидроударом, который произошел из-за понижения температуры. Снижение подачи тепла отметили сразу в 12 многоэтажках.

Об инцидентах доложили Владимиру Путину

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков Осторожно Media, президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся. 8 января российский лидер заслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о положении дел в пострадавших районах.

Позже Воробьев заявил, что для стабилизации ситуации в микрорайоне Климовск Подольска необходимы миллиардные инвестиции. По его словам, после ЧП необходимо «все довести до ума», для стабилизации ситуации потребуются миллиарды рублей вливаний. Губернатор добавил, что в настоящее время к теплу подключены 122 из 173 оказавшихся ранее без подачи тепла домов.