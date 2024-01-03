Жители российского города остались без тепла и горячей воды в 18-градусный мороз

В Воронеже более 100 домов остались без отопления в 18-градусный мороз

В результате коммунальной аварии жители более 100 домов в Воронеже остались без отопления в мороз. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.

Руководитель управления ЖКХ администрации Воронежа Евгений Семынин отметил, что ремонтные работы на теплосетях уже начались. На данный момент приостановлена подача тепла и горячей воды в 103 многоквартирных дома в Ленинском районе города.

По словам Семынина, ориентировочный срок завершения аварийно-восстановительных работ — 8 часов. По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха в Воронеже на момент написания материала — минус 18 градусов.

Ранее стало известно, что 3 января жители нескольких населенных пунктов Курской области остались без света после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Роман Старовойт также сообщил о прорыве теплотрассы, который произошел в Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара. В результате в 17 многоквартирных домах нет отопления.