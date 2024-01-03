Жители Курской области остались без света после атаки ВСУ
Жители нескольких населенных пунктов Курской области остались без света после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
По его словам, после воздушной атаки ВСУ в Железногорском районе оказалась повреждена подстанция, что вызвало отключение электроэнергии в жилых домах нескольких населенных пунктов.
«Идет подключение по резервной схеме. Работы аварийных бригад продолжаются», — добавил он.
Старовойт также рассказал о прорыве теплотрассы, который произошел в Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара. В связи с произошедшим в 17 многоквартирных домах нет отопления. Решением проблемы занимаются специалисты.
Ранее сообщалось, что 31 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Городище Рыльского района. Населенный пункт находится на российско-украинской границе. В результате атаки со стороны Украины оказался поврежден газопровод.