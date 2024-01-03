Жители Курской области остались без света после атаки ВСУ

Старовойт: после атаки ВСУ в Курской области оказалась повреждена подстанция

Жители нескольких населенных пунктов Курской области остались без света после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, после воздушной атаки ВСУ в Железногорском районе оказалась повреждена подстанция, что вызвало отключение электроэнергии в жилых домах нескольких населенных пунктов.

«Идет подключение по резервной схеме. Работы аварийных бригад продолжаются», — добавил он.

Старовойт также рассказал о прорыве теплотрассы, который произошел в Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара. В связи с произошедшим в 17 многоквартирных домах нет отопления. Решением проблемы занимаются специалисты.

Ранее сообщалось, что 31 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Городище Рыльского района. Населенный пункт находится на российско-украинской границе. В результате атаки со стороны Украины оказался поврежден газопровод.

