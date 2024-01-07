Прокуратура сообщила об устранении аварийных ситуаций с отоплением в Подмосковье

Прокуратура Подмосковья: последствия аварийных ситуаций с отоплением устранены

Последствия аварийных ситуаций с теплоснабжением в городах Подмосковья устранены. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

«После вмешательства органов прокуратуры устранены последствия аварийных ситуаций и произведены необходимые ремонтные работы в Лыткарине, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелкове и других городах Московской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что городские и районные прокуроры посетили места аварий, вели прием пострадавших граждан, а также контролировали восстановление работ котельных и включение отопления.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничения теплоснабжения в Московской области.