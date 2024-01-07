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18:51, 7 января 2024Среда обитания

Прокуратура сообщила об устранении аварийных ситуаций с отоплением в Подмосковье

Прокуратура Подмосковья: последствия аварийных ситуаций с отоплением устранены

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Последствия аварийных ситуаций с теплоснабжением в городах Подмосковья устранены. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

«После вмешательства органов прокуратуры устранены последствия аварийных ситуаций и произведены необходимые ремонтные работы в Лыткарине, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелкове и других городах Московской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что городские и районные прокуроры посетили места аварий, вели прием пострадавших граждан, а также контролировали восстановление работ котельных и включение отопления.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничения теплоснабжения в Московской области.

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      Алина Гостева
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