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23:15, 9 января 2024Россия

Десятки многоквартирных домов в Пензе остались без отопления

В Пензе 17 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии

Фото: Unsplash

В Пензе 17 многоквартирных домов в мороз остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что суммарно в них проживают более двух тысяч человек. Проверку начала прокуратура, отметили в надзорном ведомстве региона.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело из-за отсутствия отопления в жилых домах и организациях. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации с теплом в Чехове. Кроме того, организованы проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне и Химках.

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      Юлия Мискевич
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