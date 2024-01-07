В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за аварии, оставившей без отопления почти 200 домов. СК начал обыски и допросы

В подмосковном Подольске возбудили дело из-за ограничения подачи тепла в дома

В подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело из-за отсутствия отопления в жилых домах и организациях. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) по Московской области.

По версии следствия, 4 января в городе произошел прорыв теплотрасс из-за неправильной эксплуатации сотрудниками котельной, в результате чего без отопления остались здания в микрорайоне Климовск. Сообщается, что в помещениях котельной проводятся обыски, техническую документацию изымают, руководство допрашивают.

По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) ГСУ СК России по Московской области

Всего из-за аварии без отопления осталось 170 домов. К ликвидации последствий были подключены предприятия из разных округов Подмосковья.

Фото: Mirt Alexander / Shutterstock / Fotodom

Стало известно о причастности владельца котельной к аварии в Подольске

7 января губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной, которая допустила чрезвычайное происшествие с потерей теплоснабжения. Так, Воробьев обратился в СК, чтобы там ходатайствовали о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию.

Воробьев также сообщил о причастности владельца частной котельной к аварии, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия.

По предварительным данным, здесь было отключение электричества и после этого последовал гидроудар. Но проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, она не была выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области, где мы видим все инциденты и принимаем соответствующие решения Евгений Хромушин вице-губернатор Московской области

Хромушин уточнил, что правительство находилось в неведении почти сутки, обратную связь получили через соцсети и жалобы граждан.

Оставшимися без тепла жителями Подмосковья заинтересовался Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничения теплоснабжения в Московской области. В пресс-службе ведомства напомнили, что без тепла остались не только жители Подольска. Ранее Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации с теплом в Чехове. Кроме того, организованы проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне и Химках.

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

«Вместе с тем в настоящее время чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством», — рассказали в СК.

Тепло пообещали вернуть на Рождество

В 45 домов микрорайона Климовск в Подольске было подано тепло после того, как в субботу, 6 января, был запущен первый котел. На тот момент теплоснабжение не было восстановлено в 128 многоквартирных домах, где проживают почти 150 тысяч жителей. В них тепло пообещали вернуть в середине дня в воскресенье, 7 января.

По словам Андрея Воробьева, к этому времени будет запущен второй котел, что усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры. «После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди — ожидаем это к середине дня», — написал Воробьев в Telegram.

Отмечалось, что восстанавливали теплоснабжение 150 энергетиков. Они устанавливали в домах тепловые пушки и обогреватели. Также в Подольске был введен режим ЧС локального характера. Такое решение было принято совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

Кроме того, жителям пообещали сделать перерасчет за теплоснабжение. Малообеспеченные граждане, которые не могут позволить себе электрообогревательные приборы, могут получить их от администрации.