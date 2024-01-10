Десятки многоэтажек на Кубани остались без тепла

На Кубани 12 многоэтажек остались без тепла из-за аварии

В Белореченске на Кубани 12 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник в Telegram-канале.

По словам чиновника, ориентировочное время устранения порыва — не более двух часов. Шапошник уточнил, что на места сразу выехали аварийные бригады.

Как рассказал глава Белореченска Александр Абрамов, авария на участке магистрали спровоцирована гидроударом, который произошел из-за понижения температуры. Снижение подачи тепла отметили сразу в 12 многоэтажках.

Ранее стало известно, что В Пензе 17 многоквартирных домов в мороз остались без отопления из-за аварии на теплосетях.