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00:40, 10 января 2024Россия

Десятки многоэтажек на Кубани остались без тепла

На Кубани 12 многоэтажек остались без тепла из-за аварии

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Белореченске на Кубани 12 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник в Telegram-канале.

По словам чиновника, ориентировочное время устранения порыва — не более двух часов. Шапошник уточнил, что на места сразу выехали аварийные бригады.

Как рассказал глава Белореченска Александр Абрамов, авария на участке магистрали спровоцирована гидроударом, который произошел из-за понижения температуры. Снижение подачи тепла отметили сразу в 12 многоэтажках.

Ранее стало известно, что В Пензе 17 многоквартирных домов в мороз остались без отопления из-за аварии на теплосетях.

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      Юлия Мискевич
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