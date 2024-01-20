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12:35, 20 января 2024Россия

В Госдуме высказались об идее ставить на учет украинцев с гражданством России

Депутат Синельщиков не поддержал идею ставить на учет украинцев с паспортом РФ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Постановка на учет по национальному признаку — недопустимая история, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался об идее общественников из движения «Ветераны России» ставить на учет украинцев с российским гражданством.

«По национальному признаку, конечно, на учет ставить мы никого не будем, это совершенно очевидно. А вот если человек ранее совершал правонарушения, склонен в будущем совершить правонарушение, тогда можно ставить на всякого рода учеты гласные и негласные. Нация здесь ни при чем», — заявил Синельщиков.

Ранее общественники из движения «Ветераны России» предложили ставить на строгий учет украинцев с российским гражданством из-за избиений группой подростков прохожих в Белгороде. Их возмутило, что лидер группы — 17-летний уроженец Азербайджана, который ранее проживал на территории Украины и совсем недавно получил российский паспорт. По мнению активистов, поведению подростков-украинцев в России нужно уделять особое внимание, чтобы уменьшить количество таких инцидентов в будущем.

Об избиениях прохожих в Белгороде стало известно после публикации в сети видеозаписей, где группа подростков нападает на местных жителей. Суды города отправили под стражу на два месяца пятерых участников банды, включая лидера группы.

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