Украинцев с гражданством РФ планируют ставить на учет из-за избиений в Белгороде

Украинцев с российским гражданством предложили ставить на строгий учет из-за избиений группой подростков прохожих в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С подобной инициативой выступили общественники из движения «Ветераны России». Их возмутило, что лидером группы является 17-летний уроженец Азербайджана, который ранее проживал на территории Украины и совсем недавно получил российский паспорт. По мнению активистов, поведению подростков-украинцев в России нужно уделять особое внимание, чтобы уменьшить количество таких инцидентов в будущем. Сейчас органы проверяют законность получения им документа.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что лидера нападавших на жителей Белгорода подростков арестовали на два месяца. Заседание об избрании в отношении него меры пресечения проходило в закрытом режиме.

19 января суд в Белгороде отправил в СИЗО на два месяца другого фигуранта дела об избиении прохожих. Ему вменяют статью 213 («Хулиганство») УК РФ.

Об избиениях в Белгороде стало известно после публикации в сети видеозаписей, где группа подростков нападает на местных жителей. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали пятерых участников этой группировки.