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16:26, 19 января 2024Силовые структуры

Еще одного фигуранта дела об избиении прохожих в Белгороде арестовали

В Белгороде суд арестовал еще одного фигуранта дела об избиении прохожих

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Белгорода арестовал еще одного фигуранта дела об избиении прохожих, сообщает ТАСС.

Юноша пробудет в СИЗО два месяца. Его обвиняют в преступлении по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее суды города отправили под стражу на тот же срок троих фигурантов.

О нападениях в Белгороде стало известно после публикации в сети видеороликов, на которых группа юношей избивает местных жителей. Уточняется, что фигуранты совершили не менее пяти таких нападений.

Ранее в прокуратуре сообщили о задержании пятерых участников группировки. Четверо ее членов оказались подростками.

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      Илона Палей
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