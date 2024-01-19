Еще одного фигуранта дела об избиении прохожих в Белгороде арестовали

В Белгороде суд арестовал еще одного фигуранта дела об избиении прохожих

Октябрьский районный суд Белгорода арестовал еще одного фигуранта дела об избиении прохожих, сообщает ТАСС.

Юноша пробудет в СИЗО два месяца. Его обвиняют в преступлении по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее суды города отправили под стражу на тот же срок троих фигурантов.

О нападениях в Белгороде стало известно после публикации в сети видеороликов, на которых группа юношей избивает местных жителей. Уточняется, что фигуранты совершили не менее пяти таких нападений.

Ранее в прокуратуре сообщили о задержании пятерых участников группировки. Четверо ее членов оказались подростками.

