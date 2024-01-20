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12:35, 20 января 2024Мир

Италия приостановила поставки оружия Израилю

МИД Италии: Рим приостановил поставки оружия Израилю после начала войны в Газе

Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Рим приостановил поставки оружия Израилю после начала войны в секторе Газа. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Quotidiano Nazionale.

«Все это заблокировано. Период, когда больше всего оружия было отправлено в Израиль, пришелся на период премьерства [Джузеппе] Конте (возглавлял два Совета министров в 2018-2021 годах — прим. "Ленты ру"). Но с началом военных действий мы приостановили все поставки систем вооружения и военной техники любого рода», — сказал он.

Слова Таяни стали ответом на утверждения лидера Демократической партии Элли Шляйн. Она призвала правительства остановить поставки вооружений на Ближний Восток, «особенно в Израиль», чтобы не подпитывать существующие конфликты.

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Таяни назвал заявления Шлайн пропагандой и призвал Демократическую партию быть более информированной.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США по-прежнему выступают против прекращения огня в секторе Газа.

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      Даниил Иринин
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