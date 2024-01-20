Минобороны сообщило об уничтожении украинских дронов над Смоленской областью

Минобороны: украинские дроны уничтожены над Смоленской областью

Минобороны в своем Telegram-канале сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников над Смоленской областью.

Это уже второе сообщение ведомстве об уничтожении украинских БПЛА на территорией региона. Тогда Минобороны отчиталось об одном беспилотнике самолетного типа.

Кроме того, в ночь на 21 января украинские дроны уничтожены на Орловской и Тульской областями.