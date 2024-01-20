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02:09, 21 января 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинских дронов над Смоленской областью

Минобороны: украинские дроны уничтожены над Смоленской областью

Фото: РИА Новости

Минобороны в своем Telegram-канале сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников над Смоленской областью.

Это уже второе сообщение ведомстве об уничтожении украинских БПЛА на территорией региона. Тогда Минобороны отчиталось об одном беспилотнике самолетного типа.

Кроме того, в ночь на 21 января украинские дроны уничтожены на Орловской и Тульской областями.

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      Марина Совина
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