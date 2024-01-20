Неизвестные в масках и с оружием ограбили криптовалютчика в российском городе

РЕН ТВ: 23-летнего криптовалютчика ограбили в Краснодарском крае

Двое в масках и с оружием ограбили криптовалютчика в городе Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

По данным телеканала, к 23-летнему трейдеру пришли двое неизвестных, ударили его по голове и заставили перевести на свои счета криптомонеты USDT.

Более того, преступники украли у мужчины швейцарские часы. Общая сумма ущерба составила 46 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и кинологи.

Известно, что пострадавший является создателем финансовой пирамиды. «Он встречался с инвесторами и обещал баснословные заработки, — говорится в сообщении. — Сейчас пострадавшие якобы требуют с него долги».

Ранее в подмосковном Красногорске 48-летний мужчина обокрал секс-шоп на 500 тысяч рублей, а через шесть часов пришел в полицию с повинной.