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10:36, 20 января 2024Мир

Немецкий журналист описал визит на Украину фразой «крайне драматичная ситуация»

Журналист Ронцхаймер: ВСУ находятся в патовой ситуации

Фото: Reuters

Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в эфире телеканала Welt рассказал, что побывал на Украине и описал визит фразой «крайне драматичная ситуация».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в патовой ситуации, поскольку солдаты изнеможены, а снарядов недостаточно для отражения атак Российской армии.

«Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками, — сообщил журналист. — Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел».

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Более того, Ронцхаймер подчеркнул, что украинские военные очень устали, так как пребывают на фронте уже два года без каких-либо выходных. Он добавил, что отсутствие боеприпасов ставит ВСУ в безвыходное положение.

«Это означает, что русские атакуют украинских солдат, но те не могут уже себя защищать», — пояснил журналист.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал обстановку на линии соприкосновения с российскими силами сложной. По словам высокопоставленного чиновника, интенсивность боев не идет на убыль несмотря на зиму.

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