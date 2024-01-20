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10:14, 20 января 2024Бывший СССР

В Киеве оценили интенсивность боев на линии соприкосновения с российскими силами

Подоляк: интенсивность боев между Россией и Украиной не идет на убыль

Фото: Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал обстановку на линии соприкосновения с российскими силами сложной. Интенсивность боев он оценил в интервью с германской газетой Bild.

По словам высокопоставленного чиновника, она не идет на убыль несмотря на зиму. Подоляк выразил надежду на то, что Берлин предоставит Киеву оружие в максимальном объеме, в частности крылатые ракеты Taurus.

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«В качестве приоритета ФРГ выбрала важное для нас направление — противовоздушную оборону и поставку ракет для этих систем, — добавил Подоляк. — Это хорошее решение, но мы, конечно же, хотели бы, чтобы не было ограничений и мы получили все необходимые средства в максимальном объеме».

Также в беседе с изданием Подоляк сообщил, что отправка в республику военных из других стран не обсуждается. При этом он подчеркнул, что Киев согласился бы на любую помощь, однако пока такие переговоры не ведутся.

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      Фариза Бацазова
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