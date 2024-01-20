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09:54, 20 января 2024Бывший СССР

В Киеве оценили возможность отправки на Украину военных из других стран

Подоляк: отправка на Украину военных из других стран не обсуждается

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что отправка в республику военных из других стран не обсуждается. Такую возможность он оценил в беседе с германской газетой Bild.

По словам Подоляка, Киев согласился бы на любую помощь, однако пока такие переговоры не ведутся. «Я хотел бы, чтобы такие сценарии были, но в действительности есть только один сценарий — максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием», — добавил он.

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Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что обсуждаются оружие и санкции с целью изоляции России. «Содержательно, дипломатично, но это пока не привело к результатам», — подчеркнул он.

Ранее немецкий генерал-лейтенант Роланд Катер заявил, что российская армия имеет значительное превосходство над силами Украины в зоне специальной военной операции. По его словам, в настоящее время именно войска России одерживают верх на фронте.

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