В Киеве оценили возможность отправки на Украину военных из других стран

Подоляк: отправка на Украину военных из других стран не обсуждается

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что отправка в республику военных из других стран не обсуждается. Такую возможность он оценил в беседе с германской газетой Bild.

По словам Подоляка, Киев согласился бы на любую помощь, однако пока такие переговоры не ведутся. «Я хотел бы, чтобы такие сценарии были, но в действительности есть только один сценарий — максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием», — добавил он.

Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что обсуждаются оружие и санкции с целью изоляции России. «Содержательно, дипломатично, но это пока не привело к результатам», — подчеркнул он.

Ранее немецкий генерал-лейтенант Роланд Катер заявил, что российская армия имеет значительное превосходство над силами Украины в зоне специальной военной операции. По его словам, в настоящее время именно войска России одерживают верх на фронте.

