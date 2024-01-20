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01:19, 20 января 2024Мир

США уличили в нежелании удовлетворить просьбу Зеленского о переговорах с Россией

Конгрессвумен Грин: Зеленский хочет мира, но США требуют продолжения конфликта
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин уличила власти страны в нежелании удовлетворить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о начале мирных переговоров с Россией, отметив, что они стремятся продолжать финансировать Киев ради продолжения конфликта. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на 60 миллиардов долларов», — заявила конгрессвумен.

Она назвала эту идею глупой, отметив, что данный конфликт превратился в войну Соединенных Штатов. В связи с этим Грин призвала прекратить финансирование Украины.

Ранее Зеленский заявил, что его пугают слова экс-лидера США Дональда Трампа про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.

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      Марина Совина
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