США уличили в нежелании удовлетворить просьбу Зеленского о переговорах с Россией

Конгрессвумен Грин: Зеленский хочет мира, но США требуют продолжения конфликта

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин уличила власти страны в нежелании удовлетворить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о начале мирных переговоров с Россией, отметив, что они стремятся продолжать финансировать Киев ради продолжения конфликта. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на 60 миллиардов долларов», — заявила конгрессвумен.

Она назвала эту идею глупой, отметив, что данный конфликт превратился в войну Соединенных Штатов. В связи с этим Грин призвала прекратить финансирование Украины.

Ранее Зеленский заявил, что его пугают слова экс-лидера США Дональда Трампа про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.