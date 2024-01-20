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13:01, 20 января 2024Силовые структуры

Пенсионерка в Москве лишилась 11 миллионов рублей из-за мошенников

Пенсионерка в Москве продала квартиру и зубные коронки после звонка мошенников

Фото: Kemedo / Shutterstock / Fotodom

Пенсионерка в Москве продала квартиру, заложила в ломбард украшения и зубные коронки и лишилась всех сбережений после звонка мошенников. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры российской столицы.

Злоумышленники на протяжении нескольких дней убеждали 67-летнюю москвичку в том, что неизвестные пытаются лишить ее жилья. Более того, женщину запугивали якобы правоохранители и сотрудники банка, которые подтверждали факт попытки продажи ее квартиры.

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Для того, чтобы сохранить недвижимость, пенсионерке предложили самой продать жилье и перевести средства от продажи и другие накопления на «безопасные счета». В итоге деньги были переведены аферистам. В общей сложности женщина лишилась 11 миллионов рублей.

Ранее двое в масках и с оружием ограбили криптовалютчика в городе Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. К 23-летнему трейдеру пришли двое неизвестных, ударили его по голове и заставили перевести на свои счета криптомонеты USDT.

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