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19:06, 20 января 2024Мир

Президент Швейцарии анонсировала мирную конференцию по Украине

Президент Швейцарии Амхерд: мирный саммит по Украине должен пройти в 2024 году

Фото: Daina Le Lardic / Reuters

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна намерена провести мирную конференцию по Украине в 2024 году. Саммит она анонсировала в интервью газете Schweiz am Wochenende.

По словам Амхерд, конференция должна пройти как можно скорее. При этом она сомневается, что Россия будет принимать участие в саммите. «Мы вместе с другими ищем сейчас контакт», — сказал политик.

Кроме того, добавила Амхерд, Швейцария продолжает поддерживать связи с Россией.

Ранее сообщалось, что Швейцария может разрешить въезд находящимся под санкциями гражданам России в случае проведения в стране мирных переговоров по Украине. Так пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш прокомментировал заявление Амхерд о просьбе президента Украины Владимира Зеленского организовать мирный саммит по Украине.

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      Александра Лисица
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