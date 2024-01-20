Президент Швейцарии анонсировала мирную конференцию по Украине
Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна намерена провести мирную конференцию по Украине в 2024 году. Саммит она анонсировала в интервью газете Schweiz am Wochenende.
По словам Амхерд, конференция должна пройти как можно скорее. При этом она сомневается, что Россия будет принимать участие в саммите. «Мы вместе с другими ищем сейчас контакт», — сказал политик.
Кроме того, добавила Амхерд, Швейцария продолжает поддерживать связи с Россией.
Ранее сообщалось, что Швейцария может разрешить въезд находящимся под санкциями гражданам России в случае проведения в стране мирных переговоров по Украине. Так пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш прокомментировал заявление Амхерд о просьбе президента Украины Владимира Зеленского организовать мирный саммит по Украине.