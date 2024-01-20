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04:08, 20 января 2024Мир

На Украине заявили о технологическом прорыве России

Украинский эксперт по аэроразведке Берлинская испугалась прорывных дронов России

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Новейшие российские дроны принесут Вооруженным силам Украины (ВСУ) большие проблемы, заявила директор Центра поддержки аэроразведки страны Мария Берлинская во время эфира на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Мосейчук.

По ее словам, российские инженеры находятся на грани технологического прорыва. «Мы уже наблюдаем случаи, когда в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами применяется автоматическое донаведение», — указала она.

Эксперт предупредила, что новые системы наведения и навигации, установленные на российских беспилотных летательных аппратах (БПЛА), станут большой проблемой для украинских войск. Она испугалась растущей автономности беспилотников Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о превосходстве российских дронов и подчеркнул, что Россия уже серийно производит дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами.

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      Марина Совина
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