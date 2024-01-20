На Украине заявили о технологическом прорыве России

Украинский эксперт по аэроразведке Берлинская испугалась прорывных дронов России

Новейшие российские дроны принесут Вооруженным силам Украины (ВСУ) большие проблемы, заявила директор Центра поддержки аэроразведки страны Мария Берлинская во время эфира на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Мосейчук.

По ее словам, российские инженеры находятся на грани технологического прорыва. «Мы уже наблюдаем случаи, когда в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами применяется автоматическое донаведение», — указала она.

Эксперт предупредила, что новые системы наведения и навигации, установленные на российских беспилотных летательных аппратах (БПЛА), станут большой проблемой для украинских войск. Она испугалась растущей автономности беспилотников Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о превосходстве российских дронов и подчеркнул, что Россия уже серийно производит дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами.