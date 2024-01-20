На Украине заявили о технологическом прорыве России
Новейшие российские дроны принесут Вооруженным силам Украины (ВСУ) большие проблемы, заявила директор Центра поддержки аэроразведки страны Мария Берлинская во время эфира на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Мосейчук.
По ее словам, российские инженеры находятся на грани технологического прорыва. «Мы уже наблюдаем случаи, когда в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами применяется автоматическое донаведение», — указала она.
Эксперт предупредила, что новые системы наведения и навигации, установленные на российских беспилотных летательных аппратах (БПЛА), станут большой проблемой для украинских войск. Она испугалась растущей автономности беспилотников Вооруженных сил (ВС) РФ.
Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о превосходстве российских дронов и подчеркнул, что Россия уже серийно производит дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами.