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10:54, 20 января 2024Экономика

Россия осталась лидером по поставкам нефти в Китай в 2023 году

Россия поставила в Китай свыше 107 миллионов тонн нефти в 2023 году

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Россия осталась лидером по поставкам нефти в КНР в 2023 году. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая.

Так, за предыдущий год Россия поставила в Китай свыше 107 миллионов тонн нефти на 60,6 миллиарда долларов. Рост объема поставок за январь-декабрь 2023 года составил 24,1 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, когда республика закупила в России 86,24 миллиона тонн нефти на 58,5 миллиарда долларов.

На втором месте по поставкам нефти в КНР расположилась Саудовская Аравия (85,9 миллиона тонн на 53,8 миллиарда долларов), на третьем — Ирак (54,7 миллиона тонн на 35,2 миллиарда долларов).

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Ранее сообщалось, что предполагаемые доходы России от экспорта нефти в декабре 2023 года упали до минимальных за шесть месяцев 14,4 миллиарда долларов. Эксперты Международного энергетического агентства заявляют, что снижение поступлений зафиксировано на фоне роста объемов поставок до девятимесячного максимума в 7,8 миллиона баррелей в сутки.

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      Фариза Бацазова
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