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18:57, 18 января 2024Экономика

Доходы России от продажи нефти упали в декабре до минимума за полгода

МЭА: доходы РФ от экспорта нефти упали в конце года до минимума за шесть месяцев

Фото: Hani Amara / Reuters

Предполагаемые доходы России от экспорта нефти упали в декабре 2023 года до минимальных за шесть месяцев 14,4 миллиарда долларов, следует из данных Международного энергетического агентства (МЭА).

Эксперты отмечают, что снижение поступлений зафиксировано на фоне роста объемов поставок до девятимесячного максимума в 7,8 миллиона баррелей в сутки. В части сырой нефти они увеличились на 240 тысяч, а в части нефтепродуктов — на 260 тысяч баррелей в сутки, говорится в материале.

Эксперты отмечают, что указанная тенденция связана с увеличением скидок на российскую нефть, а также снижением базовых цен на углеводороды.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2023 года доля нефтегазовых доходов российского бюджета опустилась до минимальных с 2007 года 28,3 процента. По итогам всего года сырьевые доходы федерального бюджета снизились на 23,9 процента по сравнению с показателями 2022-го, что в Минфине объяснили «высокой базой сравнения предыдущего года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа».

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      Дмитрий Воронин
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