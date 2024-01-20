Семилетняя россиянка получила ранение во время стрельбы на сельской свадьбе

Ростовчанин устроил стрельбу на свадьбе друга в КЧР, пострадала 7-летняя девочка

Житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу на свадьбе друга в селе Важное Карачаево-Черкесии, в результате которой семилетняя девочка получила ранение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, все произошло 19 января. 24-летний мужчина, находясь на свадьбе друга, несколько раз выстрелил в воздух из принадлежащего ему травматического пистолета. Одна из пуль рикошетом попала в ребенка — девочку доставили в больницу с огнестрельным ранением плеча. С места ЧП сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие, две гильзы и 14 патронов.

Нарушитель был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В отношении него составили протокол по части 2 статьи 20.13 («Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах») КоАП РФ, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.

Ранее житель Красноярского края открыл стрельбу из мести за испорченные дороги в поселке.

