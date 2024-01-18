Россиянин расстроился из-за разбитых дорог и напугал рабочих стрельбой из оружия

В Красноярске задержали жителя, открывшего стрельбу из оружия за разбитые дороги

В Красноярском крае 34-летний местный житель открыл стрельбу из оружия из мести за испорченные дороги в поселке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, все произошло в поселке Караул. В отделение полиции обратился старший смены одной из производственных компаний и сообщил, что неизвестный угрожал расправой его работникам, а затем два раза выстрелил в воздух из оружия и скрылся. Мужчину задержали.

Силовикам он рассказал, что накануне катался с друзьями на автомобиле и распивал алкогольные напитки. В какой-то момент он вспомнил старую обиду на одну из местных организаций, чья тяжелая техника, по его мнению, повредила дорогу в поселке, что его расстроило. Тогда злоумышленник решил напугать рабочих этой компании за разбитые дороги — он приехал на базу, достал огнестрельное оружие и два раза выстрелил из него в воздух, а затем уехал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ, он находится под подпиской о невыезде. Оружие у мужчины изъяли.

Ранее мужчина в Краснодаре ворвался в вагончик строителей и начал стрелять по рабочим из-за «неправильно» вырытой траншеи.