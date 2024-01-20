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08:08, 20 января 2024Силовые структуры

Суд в России впервые оправдал обвиняемого в убийстве сослуживца участника СВО

«Ъ»: суд в РФ впервые оправдал обвиняемого в убийстве сослуживца участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Новочеркасский гарнизонный военный суд оправдал контрактника из Чечни Зайнди Такаева, которого обвиняли в убийстве дагестанца Магомеда Шахбанова в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Коммерсант» («Ъ»).

Как уточнило издание, это первый случай оправдания участника СВО, подозреваемого в убийстве. По части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России Такаеву грозило до 15 лет лишения свободы.

По данным издания, убийство произошло вечером 6 июня 2022 года в Первомайске Луганской народной республики (ЛНР). Такаев и Шахбанов отдыхали в беседке одного из дворов многоэтажки в компании двух контрактников и двух местных девушек. После ухода контрактников Такаев отошел в туалет, оставив в беседке свой автомат. По оставшимся в беседке девушкам и Шахбанову неизвестный открыт огонь, в результате чего рядовой получил пулю в голову.

Такаев отметил, что стрельба велась из кустов. Он открыл ответный огонь. После он вызвал врачей и военную полицию.

В ноябре 2023 года Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу из-за неисполнения приказа об участии в СВО на Украине. Мужчину приговорили к лишению свободы на 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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      Марина Совина
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