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19:04, 20 января 2024Культура

Умер отец Валерия Меладзе

90-летний отец Валерия Меладзе умер от последствий COVID-19

Фото: Unsplash

Ушел из жизни отец эстрадного певца Валерия Меладзе Шота Меладзе. Ему было 90 лет. Об этом артист сообщил в социальной сети, опубликовав видеообращение. Ролик размещен в сообществе «Территория Меладзе» во «ВКонтакте».

Музыкант рассказал, что вынужден перенести свои ближайшие концерты в связи с трагедией в семье. Певец должен был выступить в Алма-Ате 20, 23 и 25 января. Эти концерты перенесли на 2, 4 и 6 февраля. Выступление, запланированное в Ташкенте на 22 января, перенесено на 7 февраля. Отмечается, что приобретенные ранее билеты будут действительны на новые даты.

Ранее Валерий Меладзе отменил гастроли из-за тяжелого состояния своего отца, который попал в реанимацию одной из подмосковных клиник. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак. По ее словам, причиной госпитализации стали последствия коронавируса. Собчак уточнила, что пожилой мужчин находится без сознания. «Валерий сразу же прилетел с гастролей, он все время с отцом», — написала Собчак в Telegram.

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      Екатерина Подвигина
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