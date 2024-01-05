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16:01, 5 января 2024Культура

Собчак сообщила о госпитализации отца Валерия Меладзе в реанимацию

Журналистка Собчак сообщила, что отца Меладзе госпитализировали в реанимацию

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Певец Валерий Меладзе отменил гастроли из-за тяжелого состояния его 90-летнего отца Шоты Меладзе, который попал в реанимацию одной из подмосковных клиник. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

По ее словам, причиной госпитализации стали последствия коронавируса. Сейчас пенсионер находится без сознания. «Валерий сразу же прилетел с гастролей, он все время с отцом», — написала Собчак.

Ранее стало известно, что на фоне скандала с голой вечеринкой блогерши Анастасии Ивлеевой Меладзе решил перестраховаться и погасил все долги перед Федеральной налоговой службой. Сумма выплат составила почти 1,8 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что Меладзе предложили лишить авторских выплат за прослушивание его песен в России. С такой инициативой выступил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, который направил свою идею в Госдуму и Совфед. Он выразил мнение, что роялти певца необходимо направить на нужды государства, в том числе на поддержку российских военных в зоне специальной военной операции.

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      Константин Лысяков
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