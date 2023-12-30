Shot: Валерий Меладзе погасил все долги перед налоговой на сумму почти ₽1,8 млн

Российский певец Валерий Меладзе погасил все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) — сумма выплат составила почти 1,8 миллиона рублей. Об этом пишет Shot.

Издание утверждает, что артист решил перестраховаться на фоне скандала с голой вечеринкой блогерши Анастасии Ивлеевой, который повлек за собой активные обсуждения о задолженностях российских звед перед налоговой.

С конца ноября по начало декабря долги Меладзе перед налоговой увеличились в шесть раз, с 275 тысяч рублей до 1,7 миллиона рублей. По подсчетам Shot, за год артист зарабатывает более 30 миллионов рублей.

Участникам вечеринки Ивлеевой в столичном клубе Mutabor дали три дня на решение налоговых вопросов. По словам источника из ФНС, если российские звезды не закроют долги до наступления нового года, они будут подвергнуты выездной проверке. Среди тех, кому были разосланы уведомления об оплате основного долга, а также штрафов и пени, находятся такие артисты, как Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), Филипп Киркоров, Джиган и Лолита. Также в список вошли блогерша Оксана Самойлова, журналистка Ксения Собчак и другие.

Налоговые проверки российских звезд активизировались в 2023 году. Одним из самых громких дел стали долги на сумму 311 миллионов рублей блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и ее мужа. Уголовное дело в отношении супругов возбудили в марте, а все ограничения с блогеров после уплаты налогов сняли в конце декабря.