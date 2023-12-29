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16:39, 29 декабря 2023Культура

Участникам голой вечеринки Ивлеевой дали три дня на решение налоговых вопросов

Mash: Киркорову, Джигану и Лолите дали три дня на решение налоговых вопросов

Фото: Ostorozhno Novosti / Reuters

Участникам голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой в столичном клубе Mutabor дали три дня на решение налоговых вопросов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам источника из Федеральной налоговой службы (ФНС), если российские звезды не закроют долги до наступления нового года, они будут подвергнуты выездной проверке.

Среди тех, кому были разосланы уведомления об оплате основного долга, а также штрафов и пени, находятся такие артисты, как Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), Филипп Киркоров, Джиган и Лолита. Также в список вошли блогерша Оксана Самойлова, телеведущая Ксения Собчак и другие.

Вечеринка с участием звездных гостей прошла 20 декабря в клубе Mutabor. Снимки с мероприятия попали в интернет, вызвав критику со стороны общественности. Почти все участники вечеринки принесли извинения. Так поступили, например, Филипп Киркоров и Дима Билан.

Извинения принесла и сама Ивлеева, однако в отношении нее уже началась выездная проверка ФНС.

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      Варвара Кошечкина
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