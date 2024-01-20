В Британии выставили на торги зубной протез Черчилля

В Британии выставили на торги зубной протез Черчилля с золотыми элементами

Аукционный дом Cotswold Auction Company выставил на торги зубной протез с золотыми элементами, который принадлежал бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Об этом говорится на сайте аукциона.

«Частичный протез с золотым креплением для верхней челюсти, разработанный для сэра Уинстона Черчилля его стоматологом, сэром Уилфредом Фишем, и изготовленный техником Фиша, Дереком Кадлиппом», — сказано в описании лота.

Предварительная оценочная стоимость протеза составляет 5-8 тысяч фунтов стерлингов (около 898 тысяч рублей).

Также на торги выставили радиомикрофон Grampian. Считается, что с помощью этого микрофона Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны. После войны устройство попало в элитный ресторан в Нью-Мексико (США). За него также планируют выручить 5-8 тысяч фунтов стерлингов.

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