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14:54, 20 января 2024Россия

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении

МО РФ: украинские войска потеряли 320 бойцов и технику на донецком направлении

Фото: Mykola Tymchenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 320 солдат и технику на донецком направлении. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России в субботу, 20 января.

По данным ведомства, подразделения группировки «Юг» российских войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ на данном направлении. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой народной республики.

Кроме того, российские артиллеристы ударили по живой силе и технике противника 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Часов Яр в ДНР.

Отмечается, что потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицы «МСТА-Б» и орудия Д-20.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Брянской области.

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      Екатерина Подвигина
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