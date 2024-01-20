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07:51, 20 января 2024Россия

Стало известно о сбитом беспилотнике над Брянской областью

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью
СюжетМинобороны:

Фото: Unsplash

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом заявило Минобороны России в официальном Telegram-канале.

В публикации уточняется, что средство ПВО сбили беспилотник над над Клинцовским районом Брянской области около 06:30 по московскому времени. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

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«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил Богомаз в своем Telegram-канале.

Утром 19 января начался пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Возгорание возникло после того, как система радиоэлектронной борьбы нейтрализовала украинский дрон, который при посадке сбросил боеприпас.

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      Марина Совина
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