Стало известно о сбитом беспилотнике над Брянской областью

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом заявило Минобороны России в официальном Telegram-канале.

В публикации уточняется, что средство ПВО сбили беспилотник над над Клинцовским районом Брянской области около 06:30 по московскому времени. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил Богомаз в своем Telegram-канале.

Утром 19 января начался пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Возгорание возникло после того, как система радиоэлектронной борьбы нейтрализовала украинский дрон, который при посадке сбросил боеприпас.

