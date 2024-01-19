Нефтебазу под Брянском атаковал дрон ВСУ. Горят резервуары с бензином, на место прибыл пожарный поезд

Богомаз: резервуары Клинцовской нефтебазы загорелись после атаки дрона ВСУ

Беспилотник со стороны Украины попытался атаковать еще одну российскую нефтебазу — в Клинцах под Брянском. Об этом рассказал глава российского региона Александр Богомаз.

По его словам, попытка атаки на территорию нефтебазы провалилась. БПЛА был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

После падения беспилотника на нефтебазе начался пожар

После того как система РЭБ подавила дрон ВСУ, с него сошел боеприпас. Затем на Клинцовской нефтебазе произошло возгорание.

По последним данным, площадь пожара на нефтебазе в Брянской области составляет 1000 квадратных метров. Уже зафиксировано горение четырех цистерн с бензином.

В ликвидации возгорания участвуют пожарно-спасательные расчеты МЧС, а также 13 единиц техники. Помимо этого, на место прибыл пожарный поезд с 120 тоннами воды и 5 тоннами пенообразователя.

Кадр: видео МЧС России / Telegram-канал «Город Брянск»

Последствия попытки атаки ВСУ российской нефтебазы попали на видео

В сети также появились кадры с последствиями попытки атаки дрона. На записи видно, как огромный столб дыма поднимается над городом.

Еще на одном видео местная жительница показала, как на рассвете, после падения БПЛА, бушует пожар. Помимо этого, она заявила, что «вокзал эвакуируют». При этом железнодорожники отметили, что на движение поездов на станции Клинцы возгорание никак не влияет.

ВСУ не первый раз атакуют российские нефтебазы

Украинские военные и ранее обстреливали российские объекты инфраструктуры, в том числе нефтехранилища. В частности, 9 января ВСУ при помощи дронов-камикадзе атаковали территорию нефтебазы в Орле. На объекте начался пожар, пострадали три человека.

В ноябре украинские беспилотники также попытались ударить по нефтебазе в крымской Феодосии. Украинские дроны, целью которых был морской нефтяной терминал, сбили российские военные. Позднее обломки одного из БПЛА нашли в поле в 400 метрах от нефтебазы. Тогда же еще один дрон рухнул на территории терминала и сдетонировал.

В сентябре беспилотник самолетного типа подавили средствами радиоэлектронной борьбы возле нефтебазы в Рязани. В тот момент лишившийся связи украинский дрон упал и разбился, но не взорвался.