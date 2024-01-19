Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:59, 19 января 2024Россия

Пожарный поезд со 120 тоннами воды прибыл для тушения нефтебазы под Брянском

Для тушения возгорания на нефтебазе в Брянской области прибыл пожарный поезд

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Для тушения возгорания на нефтебазе в Клинцах Брянской области прибыл пожарный поезд со 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя. Об этом сообщает РИА Новости.

«На движение поездов на станции Клинцы ситуация с возгоранием не влияет», — отметили местные железнодорожники.

По сообщению главы Брянской области Александра Богомаза, на месте работают пожарно-спасательные расчеты МЧС, также нефтебазу тушат 13 единиц техники МЧС.

Пожар вспыхнул утром 19 января. Из сообщения Богомаза известно, что пожар возник после того, как система радиоэлектронной борьбы нейтрализовала украинский дрон, а тот при посадке сбросил боеприпас. Последствия попытки атаки попали на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Здание сгоревшего в Петербурге склада Wildberries могло быть не застраховано. Чем это обернется для компании?

      Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

      Агент бразильского новичка «Ахмата» рассказал о чеченском менталитете игрока

      Раскрыт калибр новой северокорейской гаубицы

      Лана Дель Рей снялась в рекламе бренда нижнего белья Ким Кардашьян

      Цены на российский софт резко выросли

      Хуситы пообещали свободный проход российским судам

      Россиянина посадили на восемь лет за планы воевать на стороне Украины

      Телеведущий случайно пнул коллегу по голове и рассмешил зрителей

      Ким Чен Ына призвали подумать о наследии отца и деда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше