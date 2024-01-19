Пожарный поезд со 120 тоннами воды прибыл для тушения нефтебазы под Брянском

Для тушения возгорания на нефтебазе в Брянской области прибыл пожарный поезд

Для тушения возгорания на нефтебазе в Клинцах Брянской области прибыл пожарный поезд со 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя. Об этом сообщает РИА Новости.

«На движение поездов на станции Клинцы ситуация с возгоранием не влияет», — отметили местные железнодорожники.

По сообщению главы Брянской области Александра Богомаза, на месте работают пожарно-спасательные расчеты МЧС, также нефтебазу тушат 13 единиц техники МЧС.

Пожар вспыхнул утром 19 января. Из сообщения Богомаза известно, что пожар возник после того, как система радиоэлектронной борьбы нейтрализовала украинский дрон, а тот при посадке сбросил боеприпас. Последствия попытки атаки попали на видео.