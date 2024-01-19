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09:52, 19 января 2024Россия

Последствия попытки атаки ВСУ российской нефтебазы попали на видео

Очевидцы сняли кадры пожара на нефтебазе под Брянском после попытки атаки ВСУ

Последствия попытки атаки нефтебазы в Клинцах Брянской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) с дрона попали на видео. Кадры сняли очевидцы, их публикует Telegram-канал «Город Брянск».

На кадрах видно, что над городом поднимается огромный столб черного дыма. Также очевидцам удалось заснять и само возгорание. По сообщению жителей города, пожар еще не потушен.

Пожар вспыхнул утром 19 января. Из сообщения губернатора Брянской области Александра Богомаза известно, что пожар возник после того, как система радиоэлектронной борьбы нейтрализовала дрон ВСУ, а тот при посадке сбросил боеприпас.

В тушении пожара принимают участие 13 единиц техники МЧС.

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      Марк Леонов
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