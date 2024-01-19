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08:45, 19 января 2024Россия

На российской нефтебазе произошел пожар после попытки атаки дрона ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: БПЛА ВСУ попытался атаковать нефтебазу в Клинцах

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины попытался атаковать нефтебазу в Клинцах Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

После попытки атаки на территории нефтебазы произошло возгорание. Как отметил глава Брянской области, это произошло после того, как БПЛА был подавлен системой радиоэлектронной борьбы — с дрона сошел боеприпас.

«При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании», — рассказал Богомаз.

В тушении пожара принимают участие 13 единиц техники МЧС.

Ранее сообщалось, что 9 января ВСУ при помощи дронов-камикадзе атаковали нефтебазу в другом городе — Орле. Как рассказал губернатор региона Андрей Клычков, в результате начался пожар. Пострадали три человека.

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      Марк Леонов
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