Появились подробности о пожаре на нефтебазе в Брянской области

ТАСС: на нефтебазе в Брянской области горят четыре резервуара с бензином

Площадь пожара на нефтебазе в Брянской области, который начался после отражения атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), составляет одну тысячу квадратных метров. Такие подробности сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В настоящее время площадь пожара на нефтебазе составляет около 1 тысячи квадратных метров. Горят четыре резервуара с бензином общим объемом 6 тысячи кубометров», — сообщил собеседник агентства.

Пожар на нефтебазе начался утром 19 января. Он возник после того, как система радиоэлектронной борьбы нейтрализовала украинский дрон, а тот при посадке сбросил боеприпас.

Последствия попытки атаки попали на видео. Сообщалось, что для тушения пожара в Клинцах прибыл пожарный поезд со 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя.