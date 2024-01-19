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10:40, 19 января 2024Россия

Появились подробности о пожаре на нефтебазе в Брянской области

ТАСС: на нефтебазе в Брянской области горят четыре резервуара с бензином
архивное фото

архивное фото . Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Площадь пожара на нефтебазе в Брянской области, который начался после отражения атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), составляет одну тысячу квадратных метров. Такие подробности сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В настоящее время площадь пожара на нефтебазе составляет около 1 тысячи квадратных метров. Горят четыре резервуара с бензином общим объемом 6 тысячи кубометров», — сообщил собеседник агентства.

Пожар на нефтебазе начался утром 19 января. Он возник после того, как система радиоэлектронной борьбы нейтрализовала украинский дрон, а тот при посадке сбросил боеприпас.

Последствия попытки атаки попали на видео. Сообщалось, что для тушения пожара в Клинцах прибыл пожарный поезд со 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя.

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      Анастасия Шейкина
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