Владельцы танкеров начали готовиться к кризису в Красном море

Владельцы танкеров готовятся к затяжным перебоям с судоходством в Красном море

Участники нефтяного рынка, в том числе владельцы танкеров, готовятся к затяжным перебоям с судоходством в южной части Красного моря на фоне атак йеменских хуситов на суда и ударов США и Великобритании по Йемену. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, все больше танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, теперь арендуется для рейсов по измененным маршрутам. Причиной этого называются удары США и Британии по хуситам в Йемене, которые «усилили ощущение хаоса в этом районе».

Как рассказали участники рынка, чартеры танкеров в некоторых случаях оформляются за месяц до отправления. Имеющиеся данные показывают, что теперь все больше судов арендуют для маршрутов в обход опасной зоны — для рейсов в Азию, а не в Европу. При этом несколько партий иракской нефти было забронировано для перевозки на танкерах, которые идут в обход Африки, говорится в публикации.

Ранее Соединенные Штаты подтвердили, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе 18 января. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в соцсети Х.