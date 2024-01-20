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18:44, 20 января 2024Экономика

Владельцы танкеров начали готовиться к кризису в Красном море

Владельцы танкеров готовятся к затяжным перебоям с судоходством в Красном море
СюжетУдары США и Великобритании по Йемену

Фото: Unsplash

Участники нефтяного рынка, в том числе владельцы танкеров, готовятся к затяжным перебоям с судоходством в южной части Красного моря на фоне атак йеменских хуситов на суда и ударов США и Великобритании по Йемену. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, все больше танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, теперь арендуется для рейсов по измененным маршрутам. Причиной этого называются удары США и Британии по хуситам в Йемене, которые «усилили ощущение хаоса в этом районе».

Как рассказали участники рынка, чартеры танкеров в некоторых случаях оформляются за месяц до отправления. Имеющиеся данные показывают, что теперь все больше судов арендуют для маршрутов в обход опасной зоны — для рейсов в Азию, а не в Европу. При этом несколько партий иракской нефти было забронировано для перевозки на танкерах, которые идут в обход Африки, говорится в публикации.

Ранее Соединенные Штаты подтвердили, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе 18 января. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в соцсети Х.

Екатерина Подвигина
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