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04:35, 19 января 2024Мир

В США подтвердили удар хуситов по американскому судну

В США подтвердили удар хуситов по американскому судну Chem Ranger

Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Global Look Press

Соединенные Штаты подтвердили, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну под названием Chem Ranger в Аденском заливе. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в соцсети Х.

«18 января хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по судну Chem Ranger», — сказано в сообщении.

При этом данных о повреждениях и раненых в результате произошедшего не поступало.

Ранее телеканал Al Jazeera, ссылаясь на военный источник хуситов, сообщил, что йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало американское судно в районе портового города Эль-Мукаллы. Журналисты уточнили, что это стало третьим нападением хуситов на американские корабли после ударов по их позициям в Йемене неделю назад.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что США продолжат наносить точечные удары по Йемену в ответ на ракетный удар хуситов по американскому кораблю.

При этом американские удары не приносят особого успеха, так как хуситы умеют прятать свои арсеналы и меняют места запуска ракет, отметил эксперт.

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      Марина Совина
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