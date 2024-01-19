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01:03, 19 января 2024Мир

Хуситы заявили о новой атаке на американский корабль

Хуситы атаковали американский корабль в районе города Эль-Мукаллы

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало американское судно в районе портового города Эль-Мукаллы. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на военный источник хуситов.

«Военно-морские силы Йемена атаковали американский корабль недалеко от йеменского портового города Эль-Мукаллы», — сказано в заявлении.

Телеканал уточнил, что это стало третьим нападением хуситов на американские корабли после ударов по их позициям в Йемене неделю назад.

18 января сообщалось, что хуситы обстреляли ракетами американское судно в Аденском заливе. Как уточнялось, военно-морские силы Йемена для удара по судну Genco Picardy использовали несколько противокорабельных ракет.

Помимо этого, 16 января хуситы нанесли удар по греческому сухогрузу Zografia у берегов Йемена. В ходе инцидента никто не пострадал, для оценки материального ущерба корабль направился в порт Суэц.

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      Марина Совина
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